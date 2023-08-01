القادسية يعزز دفاعة بالتعاقد مع عبدالله الزوري

نجح نادي القادسية في التعاقد مع اللاعب عبدالله الزوري لدعم مركز الظهير الأيسر في صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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انتقال عبدالله الزوري لنادي القادسية

تعاقد القادسية مع عبد الله الزوري في مركز الظهير الأيسر حتى نهاية الموسم قادما من فريق نادي أبها.

وحسم نادي القادسية الاتفاق على كافة تفاصيل العقد، خاصة وأن اللاعب لا يرتبط باي نادي بعد رحيله عن صفوف أبها بنهاية الموسم الماضي.

انتقال عبدالله الزوري لنادي القادسية هي المحطة الخامسة في مسيرة اللاعب صاحب الـ 35 عام الكروية، بعدما لعب لأندية الهلال والوحدة والشباب وأبها.

حصد عبدالله الزوري خلال مسيرة 15 بطولة ما بين الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد وكأس السوبر، بدون أي لقب قاري.

حسم القادسية العديد من الصفقات كان أخرها عبدالله الزوري بعد التعاقد مع الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع النصر السابق، والسنغالي مباي دياني المهاجم، والإنجليزي ماكس باور لاعب الوسط، وأيمن الخليف.

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