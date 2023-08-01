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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب الأعلى استماعا فى يوليو على أنغامي

عمرو دياب
عمرو دياب

 

 

تصدر الهضبة عمرو دياب قائمة الاكثر استماعًا في عدد من الدول العربية  فى معظم الدول العربية، عبر منصة أنغامي الشهيرة لشهر يوليو فى كلا من مصر ، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب ، وتونس .

 

 نشرت أنغامي عبرت صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالتطبيق الأغاني التى تصدرت الاستماعات فى معظم الدول العربية  وتصدرت أغنية احمد سعد الاستماعات فى مصر حيث أحتلت أغنية ( اختياراتي) المركز الأول 

وأتت أغنية ( خلص على قلبي ) للهضبه عمرو دياب فى المركز الثاني فيما جاءت أغنية ( مخاصماك ) لنوال فى المركز الثالث فى السعودية جائت أغنية ( خلص على قلبي ) للهضبة عمرو دياب بالمركز الأول للاستماعات وفى المركز الثاني ايضا تصدرت أغنية ( قولي إسمي ) لعمرو دياب وجائت أغنية ( اختياراتي ) لاحمد سعد المركز الثالث . بالانتقال إلى لبنان ، تصدر ناصيف زيتون قوائم الاستماع بأغنية ( حبيبي وبس ) فى المركز الأول ، وجائت اغنية ( انت ) لسيف نبيل فى المركز الثاني فيما احتلت أغنية ( بتمايل على الBeat ) لإليسا المركز الثالث

 إلى العراق حيث تصدر عمرو دياب بأغنية ( قولي إسمي ) المركز الأول فالاستماعات ، فيما احتلت أغنية ( عاشق مجنون ) لمحمود التركي المركز الثاني .. وجائت اغنية ( خلص على قلبي ) لعمرو دياب المركز الثالث وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية سمارا ( Quavo ) وفى المركز الثاني أغنية Kaso (Yamma) أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية ( Zarzour ) لارتيست المركز الأول للاستماعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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