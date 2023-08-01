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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مالكوم يقود تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوداد في البطولة العربية

الهلال
الهلال

استقر المدرب البرتغالي خورخي خيسوس على تشكيل الهلال المتوقع الذي يخوض مواجهة الوداد المغربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية.

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يحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة، وهو نفس رصيد الوداد المغربي صاحب المركز الثالث.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوداد في البطولة العربية

يتواجد النجم البرازيلي مالكوم في قائمة الهلال لمواجهة الوداد المغربي، ومن المتوقع أن يبدأ أزرق الرياض بتشكيل مكون من:-

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى.

علي البليهي وكاليدو كوليبالي وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني في خط الدفاع.

محمد كنو وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش في خط الوسط.

سالم الدوسري ومالكوم وعبدالله الحمدان في خط الهجوم.

تقام مباراة الهلال ضد الوداد المغربي غدًا الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

 

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