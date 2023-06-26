سموذي التوت.. غني بفيتامين سي ويقيك من التهاب المفاصل

يدعم فيتامين سي الموجود في التوت البري المناعة وهو ضروري لصنع الكولاجين، لذلك فهو يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الجلد والمفاصل والشفاء بشكل عام، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سموذي التوت الصحي.

طريقة عمل سموذي التوت الصحي

المقادير

- ثلج : نصف كوب

- التوت الأحمر : ربع كوب (مجمد)

- التوت الأسود : ربع كوب (مجمد)

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي الثلج، والتوت الأحمر، والتوت والأسود، والسكر في الخلاط الكهربائي.

اضربي المكونات حتى تتجانس.

صبي سموذي التوت في أكواب للتقديم، وقدميه فوراً.