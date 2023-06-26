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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

سموذي التوت.. غني بفيتامين سي ويقيك من التهاب المفاصل

التوت
التوت

يدعم فيتامين سي الموجود في التوت البري المناعة وهو ضروري لصنع الكولاجين، لذلك فهو يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الجلد والمفاصل والشفاء بشكل عام، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سموذي التوت الصحي.

 

طريقة عمل سموذي التوت الصحي

المقادير

- ثلج : نصف كوب

- التوت الأحمر : ربع كوب (مجمد)

- التوت الأسود : ربع كوب (مجمد)

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

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أطعمة تساعد على التخلص من الدهون .. أبرزها التوت

طريقة التحضير

ضعي الثلج، والتوت الأحمر، والتوت والأسود، والسكر في الخلاط الكهربائي.

اضربي المكونات حتى تتجانس.

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فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة لن تتخلى عنها بعد اليوم| حضري بها كيكة التوت

صبي سموذي التوت في أكواب للتقديم، وقدميه فوراً.

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