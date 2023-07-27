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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل سموذي الفواكه المنعش| للدايت

سموذي الفواكة
سموذي الفواكة

في الدايت يبحث الجميع على مشروب منعش قليل السعرات الحرارية، ولذلك نقدم لك طريقة عمل سموذي الفواكه الغني بالعناصر الغذائية الهامة للجسم في دقائق.

 

طريقة عمل سموذي الفواكه

المقادير

- زبادي : ثلاث أرباع الكوب (قليل الدسم)

- عصير فواكة : نصف كوب (طازج)

- الفواكة : كوب ونصف (مجمدة)

 

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طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخلطي الزبادي مع عصير الفواكة حتى يصبح ناعم القوام.

أضيفي الفاكهة المجمدة أثناء الخلط من خلال الفتحة الموجودة في الغطاء، واستمري في الهرس حتى تصبح ناعمة.

صُبي السموذي في أكواب التقديم وقدميه فوراً.

 

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