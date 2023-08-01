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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نتائج كأس العالم للسيدات اليوم الثلاثاء

من منافسات كأس العالم
من منافسات كأس العالم للسيدات

أقيمت اليوم الثلاثاء أربع مواجهات من بطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعالياتها خلال الفترة من 20 يوليو الماضي إلى 20 أغسطس المقبل.
 

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مونديال السيدات ..أستراليا تتفوق على كندا برباعية

وجمع اللقاء الأول فيتنام أمام هولندا وانتهى لصالح الأخير بسباعية من دون رد على ملعب فوريست بار بدولة نيوزيلندا ، أما المواجهة الثانية بين البرتغال وأمريكا وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب إيدن بارك بنيوزيلندا.
وجمع اللقاء الثالث الصين أمام إنجلترا وانتهى لصالح الأخير بسداسية مقابل هدف على ملعب هيند مارش بدولة أستراليا.
أما اللقاء الرابع الذي أقيم بين هايتي والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بثنائية نظيفة على ملعب نيب بدولة أستراليا.
وجميع هذه اللقاءات جاءت لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المحفل العالمي.

وتضم منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة دور المجموعات المنتخبات الآتية:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا
المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.
المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.
المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.
المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.
المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

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