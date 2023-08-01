"تعليم الغربية" تكرم أوائل الطلاب الحاصلين على مراكز الجمهورية فى مسابقات الوزارة

كرن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطلاب والأخصائيين الحاصلين على المراكز الجمهورية في مسابقات الوزارة للتربية الاجتماعية، والذي يبلغ عددهم 18 طالب وأخصائي، كما كرم الموجهين الأوائل والمقررين بالإدارات التعليمية العشر، بحضور د. السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذة ماجدة البدري، موجه عام التربية الاجتماعية، الأستاذ حمدي الحفناوي، مدير الاتحادات الطلابية، الأستاذة علا هجرس، مدير مكتب الخدمة المدرسية، والموجهين الاوائل والمقررين بالادارات العشر الفائزة.

وخلال فعاليات التكريم والتي تمت بقاعة مركز التنمية المهنية بالغربية، قدم وكيل الوزارة الشكر للتوجيه العام للتربية الاجتماعية، مؤكداً أن تعليم الغربية به العديد من الثروات الطلابية والتعليمية والكوادر الواعية التي تسعى لتنمية وصقل مواهب أبنائنا، والوصول بهم إلى المراكز الأولى على جميع الأصعدة سواء المحلية أو العالمية، ونسعى جميعا لتحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات العلمية، والثقافية، والتربوية، والرياضية، والفنية.

كما عبَّر وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لجميع طلاب المحافظة، لما يلمسه من إصرار وعزيمة لديهم لخوض جميع المسابقات، والمنافسة بقوة لتحقيق أفضل النتائج، مقدراً مجهودات الجميع في دعم جميع الطلاب وتحفيزهم على المشاركة بكافة الأنشطة الهادفة.