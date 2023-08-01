الدكتور أحمد فتح الله حسن قائما بأعمال عميد كلية طب الأسنان

الدكتور احمد فتح الله حسن بأعمال عميد كلية طب الأسنان

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، قرارا رقم 1154 بقيام الدكتور احمد فتح الله حسن شوقي الأستاذ بكلية طب الأسنان بأعمال عميد كلية طب الأسنان حتى 31/7/2024.

تخرج الدكتور احمد فتح الله عام 1993 من كلية الأسنان جامعة القاهرة، حصل على درجة الماجيستير عام 2002، ثم الدكتوراه عام 2007، وشغل العديد من المناصب منها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس قسم الاستعاضة السنية المتحركة ، ومدير مركز التعليم المستمر ، وعضواً في وحدة العلاج المدفوع الأجر ، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات دولية