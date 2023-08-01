كلاكيت ثالث مرة .. العناية الإلهية تنقذ طالبتين بالثانوية العامة فى القليوبية

أنقذت العناية الإلهية، طالبتين في مرحلة الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، إذ تمكن قسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، حاولتا إنهاء حياتيهما بسبب النتيجة، وجرى تقديم الخدمة اللازمة لهما إلى أن استقرت حالة إحداهما، وجرى حجز الأخرى للمتابعة.

محاولة إنهاء حياة بسبب نتيجة الثانوية العامة بكفر شكر



وكان قد استقبل مستشفى بنها الجامعي حالتي محاولة إنهاء حياة بسبب نتيجة الثانوية العامة، الأولى تناولت أقراص خاصة بمرضى القلب، والأخرى تناولت عقارا آخر، وجرى تقديم الخدمة الطبية وإنقاذهما في الحال.

وفي سياق متصل أعلنت مستشفى جامعة بنها استقرار حالة طالبة بالثانوية العامة تناولت مبيد حشرى فى محاولة للتخلص من حياتها عقب اعلان النتيجة وحصولها على مجموع صغير.

وقالت المستشفى إن الطالبة استقرت حالتها بعد تقديم لها كافة الاسعافات الاولية وزوال الخطر فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثة طالبة اخرى تناولت حبة غلال سامة بسبب حصولها على دور ثانى فى الثانوية العامة.

وكشفت التحقيقات في واقعة تناول طالبة ثانوية عامة بكفر شكر مبيدًا حشريًّا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، أن الطالبة حزنت على مجموعها الذي بلغ 61% ورأت أنه غير مرضٍ لمجهودها وتفوقها فقررت التخلص من حياتها بتناول مبيد حشري.

وأوضحت التحقيقات أن العناية الإلهية أنقذت الطالبة بعد تقديم الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى بنها الجامعي، فيما استقرت حالتها بعد تقديم الإسعافات اللازمة لها بقسم السموم بالمستشفى.



وكانت البداية بتلقي مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا بورود بلاغ من مأمور كفر شكر بنقل طالبة إلى مستشفى بنها الجامعي إثر تناولها مبيد حشري.

وتبين من التحقيقات الأولية أنها طالبة ثانوية عامة تدعى "م. ف" وتناولت مبيدًا حشريًّا بعد ظهور النتيجة حيث حصلت على 61%، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طالبة الثانوية بحبة الغلة بطوخ

وفي سياق متصل، تناولت طالبة بالثانوية العامة " حبة الغلة " مما أدى إلى مصرعها في الحال، بعد نقلها لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكانت البداية بتلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا بورود بلاغ بمصرع طالبة، وبانتقال رئيس مباحث مركز طوخ وتبين أن الطالبة في مرحلة الثانوية العامة تناولت حبة الغلة وتم نقلها لمحاولة إسعافها إلى مستشفى بنها الجامعي مما إدى إلى مصرعها في الحال.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الطالبة تدعى "ح. ا. ك " وهي طالبة بالثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة رسبت في إحدى المواد الدراسية.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.