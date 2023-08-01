أمرت جهات التحقيق ، بدفن جثة طالبة بالثانوية العامة تناولت " حبة الغلة " مما أدى إلى مصرعها في الحال، بعد نقلها لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شبح الثانوية العامة .. دفن جثة طالبة تخلصت من حياتها بحبة الغلة في القليوبية

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ،بورود بلاغ بمصرع طالبة. وانتقل رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين أن الطالبة في مرحلة الثانوية العامة تناولت حبة الغلة وتم نقلها لمحاولة إسعافها إلى مستشفى بنها الجامعي مما إدى إلى مصرعها في الحال.

أوضحت المعاينة الأولية أن الطالبة تدعى "ح. ا. ك " وهي طالبة بالثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة رسبت في إحدى المواد الدراسية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.