عاجل
مفاجأة من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة غدًا مغنية تعتدي على جمهورها وتضربهم بالميكروفون .. فيديو أرقام ساخنة للإبلاغ عن شكاوى انقطاع الكهرباء في غير المواعيد المحددة قصة الرجل الياباني الذي تحول لكلب.. حقق حلم عمره رئيس شعبة الذهب يكشف موعد انخفاض المعدن الأصفر.. فيديو
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مُحاكمة 8 متهمين بإنهاء حياة شخص في القليوبية غداً

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة، غداً الأربعاء، مُحاكمة 8 متهمين بإنهاء حياة شخص باستخدام أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وأسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية. 

اقرأ أيضا:ًالمؤبد لشقيقين أنهيا حياة شابا بشبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

txt

جنايات بنها تستمع لمرافعة النيابة العامة في قضية وفاة الطفل “زياد أشرف”

txt

10 سنوات لعاطل بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة النزهة


 

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزى حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

 

قبضة العدالة تواصل مُحاكمة مُنهي حياة مواطن

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16495 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4682 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "زيان ع ز"، 33 سنة، عامل، و"محمد ع ز"، 29 سنة، عامل، و"محمود ش ز"، 25 سنة، عامل، و"أحمد أ ز"، 31 سنة، صاحب معمل كرتون، و"شعبان ز ع"، 54 سنة، عامل خردة، و"أبو الحمد ز ع"، 60 سنة، هارب، و"حسن ع ز"، 30 سنة، هارب، و"صابر ع ظ"، 39 سنة، هارب، قتلوا المجنى عليه "صادق أدهم صادق عبد القادر"، عمداً مع سبق الإصرار.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء موضوع الاتهامات التالية وما أن ظفروا به حتى استلوا تلك الأسلحة وكالوا له عدة ضربات وطعنات استقرت بأنحاء متفرقة بجسده.

 

وأكد أمر الإحالة أن المتهم محمود.ش أطلق صوب المجنى عليه عياراً نارياً خلف لديه الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين جميعاً بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله، لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 كما أشار أمر الإحالة إلى  أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش، فرد روسى بغير ترخيص على المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الإتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأيضا حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (مطاوي) دون مسوغ من القانون على النحو المبين بالتحقيقات.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات والجرائم من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

مواد متعلقة

شرطة النقل تضبط 1662 قضية متنوعة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

جنايات المنيا تحيل اوراق قاتل الشاب «كريم أبو طبنجة» للمفتي

جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات بالمشدد 8 سنوات

شرط مفاجئ في تعاقد خوان كارلوس مع الزمالك
الجريدة الورقية