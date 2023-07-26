وزير خارجية العراق: "يجب منع تكرار الأفعال المسيئة للقرآن الكريم"

شدد فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، على ضرورة منع تكرار الأفعال المسيئة إلى الإسلام والقرآن الكريم.

أكد وزير الخارجية العراقي، رفض حكومة بلاده الأعمال المعادية للإسلام، معربًا عن إدانة العراق واستنكاره لحرق وتدنيس القرآن الكريم والعلم العراقيّ في الدنمارك، حسب وكالة الأنباء العراقية.

حرق القرآن الكريم:

أشار إلى أن حرية التعبير يجب ألا تمس الحريات الأخرى، وأن مثل هذه الأعمال تتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه، داعيًا الحكومة الدنماركية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم، والتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تحرض على العنف وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف، التي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات.

رحَّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مُواجهة خطاب الكراهيَّة، وأشار إلى أن حرص الحكومة والشعب العراقيّ على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسيَّة المقيمة في بغداد، ومنها بعثة الدنمارك.

شدد وزير الخارجية العراقي على احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية، وبما لا يشكل إساءة للأديان أو حرية المعتقد.

أعرب وزير الخارجية الدنماركي عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مؤكدًا أنّ الحكومة الدنماركية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعاديَّة للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة.

جاء ذلك خلال اتصال وزير الخارجية العراقي مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.