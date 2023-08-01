جامعة أسيوط الأهلية تستقبل لجنة من القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات

لمتابعة سير العملية التعليمية بكلية الطب

استقبل الدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة، والقائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، لجنة ممثلة عن القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات.

وضمت اللجنة الدكتور عبدالرحيم سعد محمد شولح، رئيس اللجنة، والدكتورة هالة صلاح الدين محمد طلعت، والدكتور حسام عبدالحكيم النعماني، أعضاء اللجنة، وذلك في إطار زيارتهم لكلية الطب البشري بجامعة أسيوط الأهلية.

وجرت الزيارة بحضور الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، والدكتورة أماني عمر، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتورة هدي مخلوف، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، ومصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، وبمشاركة لفيف من المهندسين المشرفين على الجامعة الأهلية، ومسئولي قطاعات التعليم والطلاب والمستشفيات الجامعية والإداريين بالجامعة.

وكشف الدكتور أحمد المنشاوي، جهود الجامعة المبذولة في دعم الجامعة الأهلية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة كافة لكليات الجامعة الأهلية وطلابها، لافتًا أن هذه الجامعات الأهلية تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي؛ لتقديم مستوى تعليم عالٍ متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، وبما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مع تحقيق جودة عالية في مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن خلال لقائه باللجنة، أن الجامعة الأهلية تعمل منذ نشأتها وفقًا لبرتوكول تعاون مشترك مع جامعة أسيوط، بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية للطلاب، واستخدام معامل الجامعة ومستشفياتها ومؤسساتها المتخصصة في مختلف المجالات العلمية، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات والاستشارات والدراسات في مجالات التعليم والبحث العلمي بما يعود بالنفع علي تطوير المنظومة التعليمية بين الجانبين.

ومن جانبه، رحب الدكتور علاء عطية بأعضاء اللجنة في مستهل زيارتهم لكلية الطب بالجامعة مستعرضًا ما تتمتع به الكلية من إمكانيات ومقومات علمية متخصصة، وتقدم خدمات صحية لآلاف المرضي من مختلف محافظات صعيد مصر، مؤكدًا دور كلية الطب في التعاون مع الجامعة الأهلية وإسهاماتها في توفير الاحتياجات اللازمة كافة؛ لتقديم تعليم متميز يفي بمتطلبات سوق العمل.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني عمر أن زيارة وفد المجلس الأعلي للجامعات استهدفت متابعة سير العملية التعليمية بكلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية، والوقوف على إمكانات الكلية من المادية والبشرية، مضيفة أن اللجنة تفقدت مباني القطاع الطبي بالجامعة الأهلية، والمبني الإداري للجامعة، والمباني الأكاديمية لقطاع التعليم، والمعامل المجهزة بأحدث الوسائل التعلمية، إلى جانب لقائهم بطلاب الفصل الدراسي الصيفي ( summer course ) والاستماع إلى آرائهم ومتطلباتهم للفترة المقبلة.