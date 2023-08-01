التحكيم الليبي "كابوس" يهدد الأهلي والزمالك نحو الألقاب

أصبح التحكيم الليبي في مرمى نيران جماهير الكرة المصرية بعد الظلم التحكيمي الذي وقع على الزمالك خلال مواجهة الشباب السعودي في البطولة العربية للأندية، إذ أعاد للأذهان ما حدث في مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة تعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الزمالك بعد التعند والقرارات الخاطئة التي أخرجت لاعبي الأبيض عن التركيز وعلى رأسهم قائد الفريق، شيكابالا والذي هدد بعدم استكمال المباراة بسبب الحكم الليبي كما أظهرت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة.

أخطاء حريويدة دفعت إدارة نادي الزمالك لتجهيز شكوى رسمية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرضت له القلعة البيضاء خلال مواجهة الشباب السعودي.

حريويدة تغافل وارتكب أخطاء واضحة خلال مباراة الزمالك والشباب لعل كان أبرزها احتساب ركلة جزاء ضد القلعة البيضاء مشكوك في صحتها - حسب خبراء التحكيم - وتسببت في خسارة الزمالك المباراة وتعقد موقفه في البطولة العربية.

ولم تكم مباراة الزمالك والشباب هي الأولى التي تحمل أخطاءً تحكيمية، إذ عاني الأهلي من التحكيم الليبي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة حينما رفض الحكم إبراهيم معتز احتساب ركلتي جزاء واضحتين بعد إعاقة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء فضلا عن عدوله عن ركلة جزاء للفريق الأحمر بعد الرجوع لتقنية “الفار”.

أخطاء الحكم الليبي إبراهيم معتز كادت أن تبعد الأهلي على لقب دروي أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة لكن القلعة الحمراء استطاعت تدارك الأمور في مباراة العودة وحسمت اللقب.

وتعقد موقف الزمالك في البطولة العربية للأندية بعد خسارته من الشباب بهدف، إذ يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف الشباب والنصر اللذان يتقاسمان الصدارة بواقع أربع نقاط.

وتتضاءل فرص الزمالك كون مباراته المتبقية ستكون أمام النصر الذي يضم بين صفوفه نجوم من العيار الثقيل أبرزهم كريستيانو رونالدو وتاليسكا وفوفانا وبروزوفيتش، لذا ستكون مهمة القلعة البيضاء في غاية الصعوبة.

ويستقبل ملعب الملك فهد بمدينة الطائف مباراة الزمالك والنصر، عند دقات السادسة بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.