سالم الدوسري: اعتادنا على اللعب تحت ضغط وجاهزن لمواجهة الوداد

تحدث سالم الدوسري لاعب فريق نادي الهلال السعودي عن مواجهة الوداد، واللقاء الحاسم ضد الفريق المغربي في المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية.

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تصريحات سالم الدوسري عن مواجهة الوداد المغربي

وقال سالم الدوسري: "مباراة الجولة الثالثة صعبة على الطرفين وجاهزون لخوض مواجهة الغد، وكسب لقاء التأهل".

أضاف الدوسري: "سيكسب مواجهة الغد الفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل داخل الملعب، وما علينا فعله هو تطبيق ما يطلبه المدرب".

تابع سالم الدوسري: "يؤثر الضغط على فريق مثل الهلال تأثيرًا إيجابيا، كونه اعتاد على اللعب تحت ضغط، ونحن في بداية موسم، وفي قادم المباريات سنعيد الثقة لجماهيرنا".

اختتم سالم الدوسري: "هبوط مستوى اللاعب أمرًا قد يحدث، وعلى اللاعب ماوصلة العمل لتفادي هذة المرحلة وتقديم ما يسعد الجماهير".

يحتل الهلال المركز الرابع في المجموعة الثانية بنقطة وحيدة بالتساوي مع الوداد المغربي بنفس عدد النقاط، ومن المقرر أن تكون المواجهة حاسمة بين الفريقين في الجولة الثالثة.

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