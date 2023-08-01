تنظيم الاتصالات يوفر التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات لـ 118 قرية بمبادرة "حياة كريمة"

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 118 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوسيع وتحديث رقعة القياس لتصل إلى 114 منطقة قياس للوصول لأفضل تقييم لامتثال الشركات لمعايير ومحددات الجودة

غرم تنظيم الاتصالات مقدمي خدمات المحمول مبلغ 20 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الثاني من عام 2023.

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 862 محطة جديدة خلال الربع الثاني لعام 2023 بنسبة زيادة 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

نفذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة الخدمة بمختلف أنحاء الجمهورية حيث نجح في إزالة ٢٦٤ نقطة تداخل بإجمالي ٣١٥ جهاز و٨٥٠ هوائي خلال النصف الأول من عام 2023.

جاء ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.