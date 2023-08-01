صور.. محافظ الشرقية يُفاجيء مستشفي منيا القمح المركزي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لمستشفى منيا القمح المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي وللمترددين على المستشفى والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد قسمي الإستقبال والأسنان مشدداً على حسن إستقبال المرضي وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم وكذلك تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى مؤكداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية علي زيارة عدد من المرضي واستفسر منهم عن مستوي الخدمة الطبية المقدمه لهم واطلع على سجل حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

وتفقد محافظ الشرقية صيدلية المستشفى وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى وتقديم أفضل الخدمات للمرضي.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية علي جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات لحماية المرضي والاطقم الطبية والمترددين عليها.

رافق محافظ الشرقية جولته، أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح.