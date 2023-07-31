العراق ينجح في إبادة مرض خطير يسبب العمى.. الصحة العالمية تزف بشرى سارة

زفت منظمة الصحة العالمية بشرى طبية سارة، حيث أعلنت أن العراق تمكن من القضاء على عدوى الرمد الحبيبي المعروفة طبيًا باسم "التراخوما" التي تصيب العين وتسبب العمى، الخبر الذي صرح به مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر".

العراق ينجح في القضاء على مرض خطير يسبب العمى

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "سعيد بأن أعلن تمكن العراق من القضاء على (التراخوما) أو الرمد الحبيبي، ليصبح بذلك البلد الخمسين الذي يضع حدا لهذا المرض الاستوائي"، مُضيفًا: "هذا الإنجاز يضع العالم في منتصف الطريق، بينما تسعى المنظمة إلى القضاء على المرض في مئة دولة، بحلول عام 2030".

تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية

الرمد الحبيبي أو "التراخوما" عبارة عن عدوى بكتيرية تلحق أذى كبيرًا بالعينين وتهدد صحتها، تنتقل عن طريق ملامسة العينين والجفون وإفرازات الأنف والحلق لدى الأشخاص المصابين.

في المرحلة الأولى من المرض، تظهر بعض أعراض التراخوما وأبرزها الحكة البسيطة وتهيُّج العينين والجفون، ثم يحدث تورُّم الجفون، وخروج إفرازات صديدية من العين، وفي حال عدم معالجة المشكلة قد تتطور العدوى وتؤدي إلى إصابة المريض بالعمى.