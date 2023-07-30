كيف يؤثر مرض السكري على وظائف الجهاز العصبي؟.. أطباء يحذرون من كارثة

يؤثر داء السكري على جميع أجهزة الجسم وخاصة الجهاز العصبي، فهو يتأثر بنظام الأوعية الدموية في المخيخ عن طريق تقليل تدفق الدم إلى الدماغ، مما يسبب انسداد الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، وبالتالي تحدث جلطات دماغية، وتتدهور وظائف الجهاز العصبي.

علاقة مرض السكري بتدهور وظائف الجهاز العصبي

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أوضح الأطباء أنه في بعض الأحيان، تنفجر الأوعية الدموية مما يؤدي إلى نزيف داخل القناة، فيتأثر الجهاز العصبي المحيطي وينتج عنه إحساس بالوخز وخدر وثقل في الأطراف السفلية واليدين، ويتوقف المرضى عن الإحساس بالأطراف السفلية والحروق المتكررة والصدمات مما يسبب تقرحات لأن الجرح لا يلتئم.

علاقة مرض السكري بتدهور وظائف الجهاز العصبي

وأشار الأطباء إلى أن مرضى السكري عُرضة للنوبات القلبية الصامتة بسبب التأثير اللاإرادي للأعصاب، فضلًا عن أن الجهاز العصبي المعدي المعوي يتأثر أيضًا ويؤدي إلى مشاكل في المعدة والغثيان والقيء، وتحدث الالتهابات المتكررة أيضًا بسبب مرض السكري بسبب الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، وهو الهدف الأساسي لأي مريض بالسكري ألا يصاب بهذه المضاعفات.

ومن المهم أيضًا للمرضى تجنب المضاعفات الصحية المذكورة أعلاه، وبتم ذلك عن طريق إجراء فحوصات منتظمة لمرضى السكري، فيمكن للشخص أن يختار القياس الحيوي للساقين والقدمين لأنه يوفر اختبار الاهتزاز، وهو إجراء يساعد على التحقق من الإحساس باستخدام القطن والصوف، كما يمكن إجراء هذه الاختبارات للتحقق مما إذا كان الجهاز العصبي يتأثر أم لا.

ومن أجل منع حدوث سكتة دماغية، يحتاج الشخص إلى إجراء فحوصات منتظمة لملف الدهون ومتابعة فحص الأوعية الدموية بانتظام، كما يمكن للشخص أيضًا إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ يكتشف من خلاله المضاعفات في مرحلة مبكرة ، إن وجدت.

ويعتبر علاج الاعتلال العصبي السكري مهمة صعبة، هدفها الأول هو التأكد من أن المريض لا يصل إلى هذا المستوى حيث يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات عصبية في المقام الأول.