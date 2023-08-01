اعتدى على طفلة.. حيثيات المشدد 15 عامًا لذئب عين شمس

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها على عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بالتعدي على طفلة في عين شمس.

وجاء في الحيثيات: أنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجنى عليها حال سييرها في الشارع عائدة الي محل إقامتها آمنة مطمئنة، فوجئت أن هناك ذئبا بشريا جائعا نهما شرها يتتبع خطاها ووقف وراءها مباشرة ثم خدعها بان والدتها تريدها علي الصعيد العاجل.

وأضافت الحيثيات ان المتهم هيأ له خياله المريض وشيطانه بعد أن أعمت مخططاته الدنيئة بصيرته قبل بصره أن يهتك عرض الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الثانية عشرة والذى حرمته كافة التشريعات السماوية المساس به وجرمته كل التشريعات الوضعية العبث به وأطاع إبليس الذي أبى السجود لأبى البشر.

أمسك جسدها وحسر عنها ملابسها عنوة

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم قام بسحب المجني عليها الي شارع نائي بعيدا عن اعين المارة ثم فاجئها وباغتها بالإمساك بها من منطقة حساسة وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها حتى لا يفتضح أمره وظل بكل تبجح متماديا في غيه غير عابئ بحرمه جسدها قاصدا هتك عرضها عنوه وكرها عنها ودون رضاها بأن أمسك جسدها وحسر عنها ملابسها عنوة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم خ.أ ٣٢ سنة هتك عرض طفلة كرها عنها بأن حسر عنها ملابسها ولامس أجزاء من جسدها.

وأضاف أمر الإحالة أن الطفلة حكت لوالدتها ما قام به جارهم والتي بدورها أبلغت قوات الشرطة.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم جارهم بهتك عرض نجلتها البالغة من العمر ٧ سنوات.

ودلت التحريات على صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم واحالته الي النيابة

عقوبة هتك العرض

يذكر أن المحكمة حددت عقوبة هتك العرض حسب المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.