صوامع وشون الشرقية تستقبل 535980 طن قمح حتى الآن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولي ملف الزراعة اهتماماً كبيراً وخاصة محصول القمح من خلال تقديم العديد من التسهيلات والإمتيازات للمزارعين سواء في مراحل الزراعة المختلفة والحصاد والتوريد للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وكذا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاماً.

ثمن محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين ، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 35 طن و129 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 535980 طن و819 كيلو قمح.

أوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام.