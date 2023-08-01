المشدد لمتهم بالاتجار في الحشيش بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وغرامة خمسين ألف جنيه في التهم المنسوبة إليه.

متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالزاوية الحمراء:

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، وعادل أحمد حراجي وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ٦٤٥٤ لسنة ۲۰۲۲ جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم ١٥٨٧ لسنة ۲۰٢٢ كلي شمال القاهرة أنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرًا مخدرًا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرًا مخدرًا الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرًا مخدرًا.

وعليه عاقبت المحكمة حضوريًا المتهم بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف.

وفي السابق، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند اليه وبمصادرة المخدر بمنطقة الزاوية الحمراء.

وجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

عليه حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند اليه وبمصادرة المخدر والميزان المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

