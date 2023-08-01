تفاصيل انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج (شاهد)

كشفت الدكتورة جيهان جادو، رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، أنها تحرص كل عام على حضور مؤتمر المصريين في الخارج.

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وتابعت “جادو” خلال حوارها مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، أن هناك تطور كبير في مؤتمر المصريين في الخارج.

المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج

وأكدت أن النسخة الأولى كانت مجرد أطروحات وبعد ذلك تطور هذا الدور لإلقاء الضوء على المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج.

وأضافت أن كل نسخة تختلف عن السابقة لها، والأطروحات دخلت محل التنفيذ، لافتة إلى أن هناك الكثير من المصريين في الخارج تحققت، لعل أهمها مساعدة الجاليات على جلب سياراتهم لمصر، وهناك مطالب بعمل دفعة ثانية من المبادرة.

إنشاء شركة مساهمة للمصريين في الخارج

وأوضحت رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، أن ثاني المطالب التي تم تنفيذها هو إنشاء شركة مساهمة للمصريين في الخارج، وبدأت بالفعل من مستثمرين موجودين في الخارج.

