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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

30 ندوة بالمساجد الكبرى عن آداب الجنائز وحقوق الميت

وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

تقيم وزارة الأوقاف المصرية، يوم السبت القادم (5/ 8/ 2023م) بعد صلاة المغرب (30) ندوة عن آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بالميت.

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وأكدت الوزارة، على أهمية عدم المبالغة في أي شيء كان، سواء ما يتعلق بالجنائز أو غيرها، مؤكدين أن أهل الميت لو اقتصدوا في إقامة عزائهم، وأنفقوا ما كانوا سينفقونه على سرادقات العزاء ونحوها من مبالغ قد تكون كبيرة وأحيانًا طائلة لكان أنفع لهم ولميتهم رحمة وثوابًا.

وأوضحت أن للميت حرمته، وللدفن هيبته ولتشييع الجنازة آدابها، مما يحتم احترام وتقدير شعور أهل الميت من التزام السكينة والبعد عن الظواهر السلبية كالمطاردة الملحة في تصوير أهل الميت مما لا يتسق مع جلال الموقف.

- وهذه الندوات على النحو التالي:

 

 

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