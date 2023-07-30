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الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شاهد.. أبو مازن يشيد بدور السيسي في إنهاء الانقسام الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

 

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الرئيس محمود عباس يصل العلمين في زيارة رسمية إلى مصر

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محمود عباس يصل مصر لعقد لقاء مع الرئيس السيسي (عاجل)

 دعا أبومازن خلال كلمته خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى تشكيل لجنة لاستكمال المناقشات التي شهدها اليوم اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين.

 

 أشار إلى أن الدولة المصرية قدَّمتْ الكثير للقضية الفلسطينية على مر السنوات.

 

 شكر أبومازن الدول الشقيقة والصديقة على ما بذلوه من جهود، وجميع الوفود المشاركة في "اجتماع العلمين" على ما بذلوه من جهد إيجابي للوصول إلى اتفاق وطني شامل يعيد إلى القضية الفلسطينية ما تستحقه من اعتبار".

 

 ثمَّنَ عباس رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة الفلسطينية، وحرصها الصادق على إنجاح هذه المصالحة من أجل حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني.

 

انطلقت أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن".

 

 يبحث اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي يعقد برعاية مصرية، التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

 

 كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع بجمهورية مصر العربية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، وأدّى لاستشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

 

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