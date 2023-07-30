شاهد.. أبو مازن يشيد بدور السيسي في إنهاء الانقسام الفلسطيني

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

دعا أبومازن خلال كلمته خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى تشكيل لجنة لاستكمال المناقشات التي شهدها اليوم اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين.

أشار إلى أن الدولة المصرية قدَّمتْ الكثير للقضية الفلسطينية على مر السنوات.

شكر أبومازن الدول الشقيقة والصديقة على ما بذلوه من جهود، وجميع الوفود المشاركة في "اجتماع العلمين" على ما بذلوه من جهد إيجابي للوصول إلى اتفاق وطني شامل يعيد إلى القضية الفلسطينية ما تستحقه من اعتبار".

ثمَّنَ عباس رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة الفلسطينية، وحرصها الصادق على إنجاح هذه المصالحة من أجل حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني.

انطلقت أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن".

يبحث اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي يعقد برعاية مصرية، التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع بجمهورية مصر العربية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، وأدّى لاستشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.