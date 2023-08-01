الموعد الرسمي للشتاء.. 50 يومًا على نهاية أحر فصول العام

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سينتهي رسميًا في يوم 21 سبتمبر ليبدأ فصل الخريف في يوم 22 سبتمبر، إذ يعد الصيف لهذا العام هو الأحر في التاريخ وذلك نتيجة التغيرات المناخية التي سيؤثر على فصول العام كافة.

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وأضافت غانم في تصريحها لـ"الوفد"، أن فصل الشتاء الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر، موضحة أن التغيرات المناخية ستنعكس على جميع الفصول خاصة أننا خلال هذا العام نتأثر بظاهرة النينيو التي أدت لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمي بالتزامن مع عملية الضخ الكبيرة في المحيطات بالتالي سيكون هناك تغيرات في الأنماط المناخية المعتادة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شتاء هذا العام من الممكن أن يشهد تطرف ونوبات طقس عنيفة، فمن الممكن تحدث زيادة معدلات الأمطار أو قلتها أو انخفاض شديد في درجات الحرارة أو ارتفاعها على عكس المعتاد، وذلك نتيجة التغيرات المناخية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 المحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 المحسوسة 39

السواحل الشمالية: العظمى 32 المحسوسة 35

جنوب سيناء: العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 40 المحسوسة 42

جنوب الصعيد: العظمى 44 المحسوسة 45