قصير ومثير.. أسما شريف منير تثير الجدل بالكب

خضعت الإعلامية أسما شريف منير لجلسة تصوير جديدة مستعرضة قوامها الممشوق ووزنها المثالي وأنوثتها الطاغية.

وبدت أسما شريف منير بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأنوثة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا مجسمًا، ينتمى لقصة الكب، صمم من قماش ناعم باللون الأزرق الصارخ.

أسما شريف منير تلفت الأنظار بعقد على شكل تمساح

ولفتت أسما شريف منير الأنظار بعقد على شكل تمساح ضخم صمم من الذهب لتزين إطلالتها من جديد.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للوراء تاركة خصلات صغيرة على منسدلة ووضعت مكياجًا لافتًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

جدير بالذكر أن أسما هي ابنة الفنان شريف منير، وقدما معا برنامج عُرض على قناة ON E، وحمل اسم "أنا وبنتي"، واستضافا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: تامر حبيب، سلوى خطاب، داليا مصطفى، هنا شيحة، أحمد فلوكس، نجلاء بدر، أيتن عامر، عمرو يوسف، إلهام شاهين، خالد سليم، مصطفى خاطر، وهنا الزاهد.