روسيا تحتجز مراهقًا بتهمة التحضير لعمل إرهابي في مدرسة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية في مقاطعة سامارا، احتجاز مراهق روسيا يبلغ من العمر 15 عاما؛ بتهمة التحضير لعمل إرهابي في مدرسة، مؤكدة أنه بدأ في صنع أسلحة محلية الصنع، كما اشترى خليطا حارقا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لدائرة التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في المقاطعة: "فتحت الدائرة الثالثة للتحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة التابعة لدائرة التحقيق، قضية جنائية بحق مراهق بالغ من العمر 15 عاما يشتبه بارتكابه جريمة بموجب الباب 1 للمادة رقم 30 والباب 1 للمادة رقم 205 من القانون الجنائي الروسي... وبطلب من المحقق اختارت المحكمة تدبيرا وقائيا على شكل إقامة جبرية ضد المشتبه به"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف المكتب أنه ظهرت لدى المشتبه به في الفترة ما بين عامي 2022 و2023 نية جنائية لإشعال النار في إحدى مدارس المقاطعة. وبعد ذلك بدأ في صنع أسلحة محلية الصنع، كما اشترى خليطا حارقا.

وتابع أن احتجاز المراهق تم بعد اقترابه من "مخبأ" كانت فيه علبة بها 4 زجاجات حارقة.

وفي سياق آخر، بدأت تسري، اليوم الثلاثاء، الأحكام الأساسية للقانون الذي ينص على تثبيت الأنظمة القانونية لإدخال الروبل الرقمي في روسيا، وهو الشكل الثالث للعملة الوطنية.

ولاستخدام الروبل الرقمي، سيكون من اللازم إنشاء محفظة إلكترونية خاصة عبر البنك، وستتم عمليات الروبل الرقمي عبر منصة خاصة، سيكون البنك المركزي الروسي المشغل لهذه المنصة.

ومن المخطط أن تكون التحويلات والدفعات باستخدام الروبل الرقمي مجانية للمواطنين، بينما ستكون الرسوم للأعمال التجارية لاستقبال الدفعات باستخدام الروبل الرقمي 0.3% من قيمة الدفعة.

وسيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا"، كما أنه سيحدد معدلات وشروط العمليات.

وفي 19 يوليو الماضي، وافق مجلس الفيدرالية الروسي على القانون الأساسي الخاص بإدخال وتنظيم "الروبل الرقمي" في روسيا، والذي سيصبح الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي.

ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين "بنك روسيا" المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيه.

سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى، ولن يتمكن أي شخص، باستثناء المشغل، من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمية" ومشتقاتها في الإعلانات.

بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، يتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية"، الذي سيشمل أيضًا الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية، والتي يتم إصدارها في شكل رقمي.

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