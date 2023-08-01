نيافة فيلوباتير يواصل دوره الرعوي في إيبارشية أبوقرقاص

يواصل نيافة فيلوباتير أسقف أبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، دوره الرعوي، من خلال اقامة الاجتماع العام المقر اقامته الخميس، بمقر المطرانية في تمام الساعة السابعة مساءً.

فقرات روحية

يتخلل اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

ياخذ هذا اللقاء هذا الطابع الإيماني منذ سنوات الذي يستثمر فيه الأب الراعي دوره الخدمي في متابعة الأوضاع الكنسية ويعكس مدى القرب بين الكنيسة وأبنائها.

يتزامن هذا اللقاء مع احتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، االذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة بإسم "نظير جيد" في 3أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".