بالصور| بدء اختبار القدرات للمدرسة الفنية لمياه الشرب بأسيوط

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، ورئيس لجنة الاختبارات، يرافقه كيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ولجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم والشركة؛ لمتابعة اختبارات القدرات للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، والتى قد سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة ، طبقاً للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات فى الشهادة الإعدادية، وفقًا لتنسيق كل محافظة ( أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ،الأقصر، قنا ، واسوان)، وذلك بالحضور بمحافظة أسيوط بمدينة أسيوط الجديدة بمقر المدرسة، على أن يكون الاختبار عبارة عن امتحان إلكترونى مُعد ليُناسب مستوى الطلاب من (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي) بمواد الترم الثانى من الإعدادية، المنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة والذين سيجتازون الاختبار التحريري واختبارات القدرات والمقابلة الشخصية حيث يتم اختيار الطلاب بناءا على اجتياز أعلى درجة .

وقال رئيس الشركة، إن المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة تستقبل دفعة جديدة من أبنائنا الطلاب الأعلى درجات من ست محافظات وهم ( أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ، الأقصر ، قنا ، واسوان ) مع ضرورة الإلتزام بعدد من التعليمات الهامة والتى من بينها، حضور الطالب بمظهر لائق بمؤسسة تعليمية، وبرفقته ولى أمره ولا يسمح للمرافقين بدخول المدرسة حرصا على سلامة سير الاختبار. وأكد الشرقاوي على أن قطاع التعليم الفنى يأتى فى أولويات استراتيجية المحافظة فى إطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى إطلاق مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل وإتاحة الفرصة لطلاب المدارس الفنية للعمل فى مختلف الشركات والمصانع بالمحافظة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، حيث أن تطبيق تجربة المدرسة الفنية والتى تأتى فى ضوء خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تعتبر التعليم الفنى عنصرا محوريا فى معادلة تحقيق التنمية وركيزة أساسية فى بناء مستقبل مصر، و الحاجة إلى عمالة مدربة من فنيين ومهندسين وغيرهم لمواكبة ذلك التطور الملحوظ مع التطلع لاستعادة سمعة العمالة المصرية فى السوق العمل الإقليمى والدولي.

وأوضح الشرقاوي أن الشركة تسعى جاهده لخدمة مواطنيها ، حيث جاء الهدف الأساسى من الالتحاق بالمدارس الفنية هو اعداد كوادر بشرية شابة تساعد على رفع المستوى الادائي، بالإضافة إلى موكبه التطورات التى تحرص الشركة على القيام بها.