إزالة X من سطح مبنى تويتر العملاق

لم تعد علامة X العملاقة المتوهجة تمثل مكانًا في برج سان فرانسيسكو الشاهق الذي يوجد به المقر الرئيس لشركة مراسلة إيلون ماسك X، والمعروفة سابقًا باسم تويتر.

سجلت إدارة المباني بالمدينة 24 شكوى بعد عطلة نهاية الأسبوع من X، التي تم تدشينها يوم الجمعة على سطح مقر الشركة في وسط مدينة سان فرانسيسكو، في شارع ماركت ستريت، مما أثار استياء الجيران الذين اشتكوا من الأضواء المزعجة.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور من إيلون ماسك، الملياردير الغامض الذي استحوذ على الشركة في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار، معلنا أن الشركة المسماة حديثًا ستبقى في سان فرانسيسكو على الرغم مما أسماه "دوامة الموت اللولبية الأخيرة في المدينة، مع مغادرة شركة تلو الأخرى".

إيلون ماسك يزيل علامة X

كتب ماسك: "سان فرانسيسكو الجميلة، على الرغم من تخلي الآخرين عنك، سنظل دائمًا صديقك، لكن X، تويتر سابقًا، الكبير لم يبق طويلاً".

قال متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في المدينة عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين: "هذا الصباح، لاحظ مفتشو المبنى أن الهيكل يجري تفكيكه، سيتم تقدير رسوم مالك العقار للتركيب غير المصرح به للهيكل المضيء"، وقالت X أو تويتر سابقًا إن الإزالة كانت طوعية.

سجل السكان المحليون خلال عطلة نهاية الأسبوع مقطع فيديو للعملاق X متوهجًا ونابضًا ومضيئًا، مع انتقاد البعض لأضوائه المزعجة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، كتب مفتش إدارة التفتيش على المباني في تقرير أن ممثلي الشركة منعوا الوصول إلى السقف مرتين لمسؤولي المدينة الذين يسعون لفحص الشعار.