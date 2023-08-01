100 يوم صحة فحصت نصف مليون مواطن في 24 ساعة بالمناطق الحدودية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إن مبادرة 100 يوم صحة تؤكد محاولات مصر للتغلب على المعوقات التي تواجهها وعلى رأسها المشكلات الصحية التي يعاني منها المواطنين، وتؤثر على إنتاجهم اليومي في العمل، فضلا عن كونهم عضو فاعل سواء في الشرائح الصغيرة أو الكبيرة المتمثلة في المجتمع المصري.

مبادرة 100 يوم صحة

وأضاف أشرف عقبة، أن مبادرة 100 يوم صحة، فحصت كل الفئات العمرية وقدمت خدمات طبية لنحو نصف مليون مواطن خلال 24 ساعة فقط في المناطق الحدودية ، التي شملت الأطفال وضعف السمع والتقزم، متابعا أن هناك مبادرات للكشف المبكر عن الأورام، بالإضافة إلى مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض السارية لدى كبار السن، مثل: أمراض القلب والاعتلال الكلوي.

وتابع أن مبادرة 100 يوم صحة، تقدم الخدمات الصحية المتنوعة مجانا، فالعلاج يكون على نفقة الدولة وتصل للمواطنين في كل المناطق، ووصلت للمناطق الحدودية والقرى البعيدة من خلال مراكز تقديم الخدمات الصحية المنتشرة على جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أنه يتم عمل العمليات اللازمة والفحوصات من أجل القضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز.

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