آخر موعد للتسجيل في امتحان القدرات 2023

امتحان القدرات 2023.. الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن خطوات تسجيل وأماكن أداء امتحان القدرات 2023 للكليات التى لها اختبارات قبل انتهاء المدة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023، وتكريم الأوائل من الطلاب والطالبات.

موعد انتهاء التسجيل في امتحان القدرات 2023

وحدد مكتب التنسيق الإلكترونى يوم 3 أغسطس المقبل آخر موعد لطلاب الثانوية العامة 2023، للتسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني، والتقدم لاختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

رابط تسجيل امتحان القدرات 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء امتحان القدرات 2023 للكليات قبل انتهاء مدة التسجيل، الدخول على موقع التنسيق لتسجيل طلبات اختبارات القدرات 2023 للكليات، من خلال الضغط على الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

"كليات الفنون الجميلة «فنون - عمارة» - كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط - بنها - بني سويف» - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية» - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس» - كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس".