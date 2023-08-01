مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية لافتتاح سفارة معرفة

تشهد مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين المكتبة وجامعة برج العرب التكنولوجية لافتتاح سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بمقر الجامعة، وذلك بالشراع الخامس بمبنى المكتبة الرئيسي، فيما تنظيم ندوة علمية تحت عنوان مائة عام على رحيل أحمد باشا كمال بمناسبة الانتهاء من ترميم ورقمنة معجم اللغة المصرية القديمة، وذلك بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات المكتبة.

يأتي توقيع اتفاقية إنشاء سفارة المعرفة بجامعة برج العرب ضمن مبادرة المكتبة لنشر المعرفة والعلوم في مصر والعالم وهو ما أوصى به مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية برئاسة رئيس الجمهورية عام 2014 بالإسراع في إنشاء وتطوير سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية في جميع الجامعات والمحافظات المصرية.

إنشاء إدارة خاصة لسفارات المعرفة بقطاع التواصل الثقافي

وأكدت مكتبة الإسكندرية في بيان لها، أنه تقرر إنشاء إدارة خاصة لسفارات المعرفة بقطاع التواصل الثقافي تكون مهمتها تنفيذ المشروع الطموح، ليصبح عدد السفارات حتى الآن 27 سفارة بمختلف الجامعات والمحافظات المصرية، إذ تمتلك السفارة القدرة الهائلة على الحسابات وتحليل البيانات من خلال جهاز السوبر كومبيوتر الذي يوجد في مكانين فقط داخل جمهورية مصر العربية، كما تعرض مكتبة الإسكندرية ندوة افتتاح معرض أحمد كمال باشا: رائد علم المصريات، وذلك بمناسبة الانتهاء من ترميم معجم اللغة العربية المصرية القديمة وذلك بمعمل ترميم المكتبة على أن يتم عرض بعض المؤلفات النادرة لأحمد كمال باشا.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم وثائقي عن حياة أحمد باشا كمال، وكفاحه وإصراره على تعلم اللغة المصرية القديمة، ونشرها للجمهور العام، وهو من إنتاج إدارة الاستوديو في مكتبة الإسكندرية.