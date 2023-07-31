"منحة مجانية لخريجي الثانوية العامة من مؤسسة ساويرس للتنمية" بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط ؛ جلسة تعريفية بمنحة ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة بمحافظة أسيوط التي تنظمها مؤسسة اتجاة بقاعة المؤتمرات بمركز تدريب الشئون الصحية في إطار تنفيذ فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم ؛ وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والعشرات من الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة.

تهدف الجلسة التعريفية إلى استعراض ما توفره المنحة التعليمية من امكانات ومميزات والرد على أي استفسارات خاصة بأعمال التقديم والشروط والكليات والجامعات في جميع أنحاء مصر حيث تقدم المنحة تجربة أكاديمية متميزة لطلاب الدفعة الثانية للبرنامج في مجالات متعددة وهامة لدعم مستقبل الاقتصاد المصري مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل تنافسية بعد التخرج.

وقال ماجد برتي منسق مؤسسة اتجاة لمنحة ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة بمحافظة أسيوط أن خريجي مرحلة الثانوية العامة لديهم فرصة للحصول على منحة دراسية مجانية ممولة بالكامل بداية من (المصروفات الدراسية ، الاقامة والانتقالات ، مصروفات الاعاشة ، الكتب والمواد الدراسية ، برامج لتطوير المهارات) فضلاً عن لاب توب لكل طالب بالمنحة وحتى الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات (الهندسة - العلوم - تكنولوجيا المعلومات - الاقتصاد والعلوم السياسية - التجارة - الإعلام - القانون - الزراعة – التمريض) من إحدى جامعات (عين شمس ، والإسكندرية ، وأسيوط ، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا - مدينة زويل ، وجامعة النيل، جامعة مصر للمعلوماتية ، وجامعة الجلالة موضحاً أن من يرغب في التقديم للحصول على المنحة ملء واستكمال استمارة منحة ساويرس للتفوق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنحة من خلال الرابط التالي: https://www.sawirisfoundation.org/ar/projects/sawiris-distinction-scholarship-0 بحيث يتم التقدم لواحدة أو أكثر من الجامعات الشريكة بالمنحة واستكمال استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بها مع التأكد من استيفاء متطلبات القبول بالجامعة الشريكة التي تود الدراسة بها واستلام خطاب القبول المشروط(Conditional Offer) من الجامعة التي تم التقدم للدراسة بها.

وأضاف منسق مؤسسة اتجاة أن المنحة تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة لحوالي 50 من الطلاب المصريين المتفوقين للحصول على تعليم جامعي عالي الجودة في مجموعة مختارة من الجامعات المصرية الرائدة في مصر موضحاً معايير الاختيار ستكون لمن تنطبق عليهم الشروط ( أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل جمهورية مصر العربية (الأفضلية للمصريين غير مزدوجي الجنسية ، وأن يكون المتقدم من خريجي مدارس الثانوية العامة المصرية الحكومية دفعة 2022/2023 بمجموع لا يقل عن 90%. ، وأن يستوفي الطالب المتقدم كافة المعايير التي تحددها الجامعة التي يتقدم للانضمام إليها ، وألا يكون الطالب قد أقام خارج جمهورية مصر العربية لفترة أكثر من 3 أعوام) على أن تُمنح الأولوية للطلاب الذين يمكن إثبات احتياجهم المالي، ويظهرون تفوقًا أكاديميًا ويشاركون في الأنشطة التطوعية وتُمنح الأولوية للطلاب المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة مشدداً على ضرورة الالتزام بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد التخرج مباشرةً وأداء الخدمة العسكرية لمن ينطبق عليه الشروط.