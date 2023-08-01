عاجل
200 مليون دولار منحة سعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر البرلمان العربي يحذر من صمت المجتمع الدولي تجاه حرق المصحف
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تعلن عودة 740 ألف جنيه مستحقات لورثة 5 عمال مصريين بالسعودية

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح "المكتب" فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بـ"المملكة"، بلغت  89  ألفاً و 737  ريال سعودى، بما يعادل 740  ألفاً و 330 جنيه مصرى تقريباً، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وإرسال جميع المستحقات على حساب المُستحقين.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على الحصول على مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين، تنسيقاً مع الجهات المعنية.

وأكد الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال : وليد.ط.ت.ط ، ومحمود .ا.م.ا  ، وياسر .ع.م.ع ، وعماد.خ.ع ، وطواب .م.ع ،و التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية ،وإخطارهم لإستلام المستحقات من بنك ناصر الإجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأوضح الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم ، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة ، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال  الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والإستفسارات.

مواد متعلقة

200 مليون دولار منحة سعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

البرلمان العربي يحذر من صمت المجتمع الدولي تجاه حرق المصحف

حالة نفسية تدفع طالبة لإنهاء حياتها بقرص حفظ الغلال بطما
الجريدة الورقية