حالة نفسية تدفع طالبة لإنهاء حياتها بقرص حفظ الغلال بطما

استقبل مستشفى طما المركزي طالبة في الثامنة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج جثة هامدة إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول "فيروز . س . س . م" 18 سنة طالبة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "أسماء . ا . ع" 39 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه وفاتها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.