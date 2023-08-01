الإسكان: مهلة عام للأندية الرياضية للانتهاء من استخراج تراخيصها

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح الأندية الرياضية والاجتماعية مهلة عام للانتهاء من استخراج التراخيص، وتنفيذ جميع المنشآت على قطع الأراضي المخصصة بها بالمدن الجديدة، من تاريخ الإعلان بالصحف القومية، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من (الأندية الرياضية والاجتماعية) لمنحهم تلك المهلة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم منح المهلة شريطة سداد كافة المستحقات المالية قبل منح المهلة، وفى حال سابقة منح النوادي الرياضية والاجتماعية مهلة عامين وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلسته أرقام (93 ، 94)، يتم منحها مهلة عام آخر شريطة أن يكون قد تم تنفيذ نسبة 35 % من المشروع على الأقل، مؤكدًا أن منح المهلة يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمدن الجديدة، نظراً لما تمثله من متنفس لسكانها، كما أنها تشكل عامل جذب لزيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة.