وزير الإنتاج الحربي: فخورون بحصول الأكاديمية المصرية للهندسة على اعتماد ضمان جودة التعليم

توجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتهنئة إلى الأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم عبدالغني عميد "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" التابعة للوزارة وكل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وأولياء الأمور والطلبة لحصول الأكاديمية على الاعتماد من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن فخره وسعادته بصدور قرار الاعتماد للأكاديمية والتي تعد صرحًا تعليميًا وبحثيًا متميزًا يساهم في تخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة (الميكانيكية، الكهربائية، الكيميائية) والتي تحتاجها الصناعة، لافتًا إلى أن حصول الأكاديمية على اعتماد مؤسسة موقرة مثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جاء في ضوء جهود حثيثة بذلها كافة القائمين على الأكاديمية على مدار عدة شهور وذلك في إطار خطة إستراتيجية هادفة إلى التحول نحو التميز في العملية التعليمية والبحثية والإدارية بالأكاديمية وتطوير ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية بها، مشددًا على الحرص لتطبيق واستيفاء أعلى معايير وأنظمة الجودة العالمية في جميع المجالات وكافة الخدمات التعليمية والإدارية التي تقدمها "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة"، مشجعًا جميع العاملين بالأكاديمية على الحرص لتطوير الأداء وتحسين جودة العملية التعليمية بها بشكل مستمر بما يساهم في الإرتقاء بمكانة الأكاديمية وكذا الإرتقاء بمستوى خريجيها للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا وتحقيق رؤيتها ورسالتها في المساهمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تضم صفوة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويتم الاستفادة من إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات طلاب الأكاديمية وتدريبهم عمليًا بالإجازات الصيفية داخل هذه الجهات، بالإضافة إلى وجود معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة لتدريب الملتحقين بالأكاديمية عمليًا، وبخلاف الدعم الأكاديمي يتم دعم وتشجيع طلاب الأكاديمية للمشاركة فى المسابقات العلمية المختلفة والانخراط في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بما يُثقل شخصياتهم ويساهم في إتساع مداركهم، وأعرب السيد الوزير عن تمنياته بنجاح الأكاديمية وكل الجهات التابعة بتحقيق المزيد من التقدم.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" حرص على التوجه بالشكر والثناء لوحدة ضمان الجودة بالأكاديمية لتوفير الاحتياجات اللازمة للتأهل للاعتماد، مضيفًا أنه خلال فترة الإعداد للحصول على الاعتماد شهدت الأكاديمية عقد عدة ورش عمل بين أساتذتها لمطابقة قياسات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالإضافة للتقييم الداخلي واستقبال الزيارات الميدانية من السادة الخبراء والمراجعين.