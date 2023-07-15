الانتاج الحربي يكشف عن مصير مصطفي عبده في الموسم القادم

أكد احمد المهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن هناك استقرار على مصطفي عبده المدير الفني للفريق الأول مستمر في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة وانت سيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وقال احمد مهدي أن مصطفي عبده قدم أداء جيد مع الفريق في الموسم الماضي وأن بقاؤه مع الفريق من أجل توفير الاستقرار الفني.

من ناحية أخري أعلن احمد المهدي رفضه لتطبيق دوري المحترفين في الموسم القادم مؤكدا أنه مع تطبيقه ولكن على مراحل وليست مرحلة واحده حيث أن هناك ظلم كبير للعديد من الأندية من طريقه بهذا الشكل.

وتابع احمد المهدي .. دوري المحترفين أو القسم الثاني من مجموعة واحده سيكون مفيد للكرة المصرية وبشكل المنافسة ولكن لابد من دراسة الأمور لتنفيذه بشكل جيد واحترافي يضمن للأندية حقوقها خاصة في عقود التسويق والرعاية.

ريعو يرحل عن الانتاج الحربي

وكان محمد ريعو نجم الإنتاج الحربي قد رحل عن صفوف الفريق حيث انتقل لفريق بتروجيت لدعم صفوف الفريق الأول استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين .

وانتقل ريعو لبتروجيت عن طريق ميدو حماية الله وكيل اللاعب قادما من صفوف الإنتاج الحربي رسميا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي العسكري بنهاية الموسم المنقضي.

ووقع محمد ريعو للنادي البترولي لمدة ثلاثة مواسم قادمة بعدما نجح سيد عيد في إقناعه بالانضمام لفريقه في الموسم القادم و يعرف سيد عيد قدرات اللاعب بشكل جيد حيث تدرب تحت يده في بداية الموسم المنقضي حينما كان سيد عيد مديرا فنيا للانتاج الحربي.

محمد ريعو من مواليد 1996 وبدأ مسيرته مع كرة القدم بمركز شباب الجزيرة ثم لعب لنادي الجونة قبل أن ينضم السكة الحديد الذي شهد نجوميته على مدار خمس مواسم وقدم معه مستوي جيد ومن السكة الحديد انتقال الي صفوف الإنتاج الحربي ويجيد ريعو اللعب في مراكز الجناح وصانع الالعاب ورأس الحربة.

كما رحل محمد الشبيني مدافع نادي الإنتاج الحربي رسميا عن صفوف الف يق وانضم لنادي وادي دجلة. في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الانتاج بنهاية الموسم.

ووقع الشبيني لدجلة في حضور ايمن كوارشي المدير الإداري وبناء على طلب الكرواتي تولدجي الذي أكد عن ضرورة ضمه لدعم خط الدفاع حيث يلعب الشبيني في مركز قلب الدفاع ويمتاز بقدراته وخبراته العالية في هذا المركز.

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