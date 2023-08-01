تصدر حفل تخرج طلاب تجارة طنطا مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فماذا حدث خلال الاحتفال .

تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي.. في حفل تخرج طلاب تجارة طنطا| شاهد

تضمنت أحداث حفل التخرج الاشتباكات بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين أعضاء اللجنة المنظمة للحفل الختامي للتخرج طلاب وطالبات كلية التجارة بجامعة طنطا، مما أدى إلي إصابة ما يقرب من 12 شخصًا بينهم سيدات وفتيات وشباب وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفيات طنطا الجامعي ومستشفيات خاصة مجاورة لإسعافهم وتلخصت إصابتهم بكدمات وسحجات وجروح سطحية و قطعية.



وكانت البداية حيث شهدت، إحدى القرى السياحية على طريق طنطا - كفر الشيخ، بمحافظة الغربية، حفل تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة طنطا، وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات؛ الأمر الذي تخلله زحام كبير من خريجي الفرقة الرابعة وذويهم وزملائهم.



وقد شهد الحفل الختامي للتخرج، حالة من الهرج والمرج، وتشابكا بالأيدي، وتراشقا بالألفاظ، بين اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية من جهة، وبين الطلاب والطالبات المكرمين من جهة أخرى؛ بسبب سوء التنظيم، وعدم جودة الهدايا وشهادات التقدير المقدمة للطلاب.



ويذكر أن الواقعة محل تحقيق من الجهات الأمنية، ومجلس إدارة الكلية خلال الساعات الجارية؛ حفاظًا على صالح جموع الطلاب والطالبات.