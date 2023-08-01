نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة على طاولة مناقشات المنيا

ناقش اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها ٣٢٦٥ مشروعاً ، والجارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى .

في ٢٨ قطاعا لخدمة أهالى القرى المستهدفة ، والبالغ عددها ١٩٢ قرية فى ٥ مراكز، مشيراً ، إلى أنه خلال المرحلة الأولى ، تم الانتهاء من ٣٢ مجمعا خدميا ، و ٢٠٧ مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة.

بالإضافة، إلى مشروعات جارى استكمالها ، وتضم ١٧ محطة معالجة ، ومستشفيين بمغاغة و أبوقرقاص ، فضلاً عن مشروعات الوحدات الصحية ، ووحدات الإسعاف ، ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق ، والمواقف ومكاتب البريد.

وشدد المحافظ ، على سرعة الإنتهاء من إجراءات توفير الأراضي ، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمركزى سمالوط وبنى مزار، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروعات خاصة المتعلقة بقطاع مياه الشرب ، ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى.

مؤكداً المحافظ ، على ضرورة التواجد الميدانى والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ، والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، وتذليل العقبات أولاً بأول ، لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة لدخولها الخدمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.