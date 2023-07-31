غالانت يُحذر: إسرائيل في وضع يُمكن أن ينفجر على جميع الجبهات

حذر وزير الأمن الإسرائيلي، "يوآف غالانت"، في اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والأمن في تل أبيب، من أن إسرائيل تمر"في وضع يُمكن أن ينفجر على جميع الجبهات"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين.

وأشار في الاجتماع الذي حضره قادة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وقائد العسكريين ، ورئيس قسم العمليات، الجنرال عوديد باسيوك، الذين سلطوا الضوء على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تعليق الخدمة الاحتياطية، إلى أن "الجيش يتصرف على أنه عملية عسكرية - تقييمات منتظمة للوضع".

وأضاف أن "الضرر الناجم عن الإنكار محدود نسبيا والجيش الإسرائيلي قادر على القيام بأي مهمة.. هناك ضرر يلحق بالمرونة الوطنية بسبب الانقسام العميق وقد يتحول هذا إلى هجوم على أمننا".

خطة التغييرات القضائية

وفي الأسبوع المنصرم، تطرق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرسي هاليفي، إلى الجدل الدائر حول خطة التغييرات القضائية. وقال: "يجب أن نجمع جنود الاحتياط الأعزاء علينا، للمساهمة في أمن إسرائيل. حتى أولئك الذين اتخذوا قرارا بعدم الظهور، فإن تساهل يحتاجون إليكم".

وتابع "معا فقط سنحمي المنزل. سنقوم بالتدريب والاستعداد والعمل معا. سنختار الوقوف بحزم في مواجهة تحديات هذا الوقت المعقد. لدينا مسؤولية كبيرة."

من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والمبعوث الأمريكي الخاص لتعزيز وتوسيع اتفاقيات إبراهيم دان شابيرو، توسيع التطبيع مع تل أبيب ليشمل دولا مهمة إضافية في الشرق الأوسط وخارجه.

وذكرت الخارجية أن كوهين التقى مع دان شابيرو من أجل توسيع اتفاقيات إبراهيم وإدراك الإمكانات مع السعودية وتعزيز عقد قمة النقب.