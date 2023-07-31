حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار بمحافظة الإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته كمية من الدقيق البلدى المدعم بدون وجه حق، بكمية تقدر عدد 4 شكائر دقيق، وزن الشكارة الواحدة 50 كجم

بالإضافة لتحرير 52 محضرا تموينيا متنوعا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 2 محضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 11 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة (لحوم مكشوفة)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفى مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 4 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز.

‏‎وتأتى تلك الحملات التموينية للمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدى لاحتكار السلع والغش التجارى.