مفاجآت جديدة في وفاة ابن حسن يوسف غرقًا.. شاهد عيان يكشف المستور

فجر المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف مفاجآت جديدة حول كواليس وفاة ابن شقيقه غرقًا بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وذلك أثناء تواصله مع الإعلامية لميس الحديدي، حسبما ألإادت خلال تقديم حلقة برنامجها "كلمة أخيرة" عبر قناة ON الفضائية.

شقيق حسن يوسف يحسم جدل تشريح جثمان عبد الله نجل شقيقه

أكد شقيق حسن يوسف إنه لم يتم تشريح جثمان عبد الله نجل شقيقه بعد الوفاة، نافيًا كافة الأنباء المتداولة التي تزعم ذلك، كما أشار إلى أنه كان مع الأسرة منذ يوم الجمعة الماضية حيث يمضون الإجازة الصيفية هناك.

شاهد عيان يروي كواليس غرق نجل حسن يوسف في الساحل الشمالي

في القوت نفسه، كشف المهندس أسامة عبد الفتاح أحد ملاك القرية السياحية التي شهدت وفاة عبد الله نجل حسن يوسف تفاصيل الحادث، لافتًا أنه تابعها من شرفة الوحدة التي يمتلكها بالقرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم.

روى "عبد الفتاح" إنه كان متواجدًا في شرفة الوحدة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، ثم فوجئ بحالة هرج ومرج غير معتادة على الشاطئ، ومسارعة الناس لاستدعاء الإسعاف، التي وصلت بالفعل بعد 10 دقائق، مُضيفًا: "طلعوا الجثة والإسعاف أخذتها، دون أن أعرف من المتوفي، وفي الصباح أخبرني عمال الزراعة بالقرية أنه ابن الفنان حسن يوسف".

أبناء حسن يوسف

شاهد عيان على واقعة غرق نجل حسن يوسف: أسرته تمتلك فيلا بالقرية من سنوات طويلة، ومعتادين على القدوم في الصيف

وأوضح شاهد العيان أن سكان القرية تمكنوا من اكتشاف جثة المتوفي بالرغم من الظلام التام في ذلك الوقت، متابعًا: "في ناس كانت بتتمشى على الشاطئ بالليل، ولو إن هذا التصرف ممنوع وحرس الحدود يمنعهم، وهم اللي اكتشفوا الجثة، وحاولوا إسعافه لكن كان قد توفي بالفعل".

وأشار شاهد العيان إلى أنه لم يشاهد الجثة، لكن أحد الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة بأعينهم صرحوا بأن المتوفي تناول كمية كبيرة من المياه أدت إلى وفاةه غرقًا وفشل محاولات إنقاذه، موضحًا أن الفنان حسن يوسف من مُلاك القرية ويمتلك فيلا في المنطقة الرابعة بالقرية من سنوات طويلة، ومعتادين على القدوم للقرية في إجازة الصيف.

حسن يوسف وزوجته شمس البارودي

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودي لحظة توديع ابنهما لمثواه الأخير

على صعيد آخر، أثار الظهور الأول للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي أثناء تشييع جنازة نجلهما عبد الله، صدمة تعاطف الجمهور، حيث بدا الزوجان بملامح باهتة ووجه شاحب حُزنًا على فقدان ابنهما، وذلك داخل ساحة مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ظهر حسن يوسف وشمس البارودي وهما يجلسان داخل السيارة متجهان لدفن جثمان نجلهما عبد الله وتشييعه إلى مثواه الأخير، والذي توفى غرقًا في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد عن عمر ناهز الـ 35 عامًا، بعد تعرضه لإسفكسيا الغرق أثناء السباحة بإحدى قرى الساحل الشمالي السياحية الشهيرة، ليتم نقل جثمانه بعدها إلى مستشفى العلمين.

حسن يوسف وزوجته شمس البارودي من جنازة ابنهما

حسن يوسف يودع ابنه برسالة مُبكية ويؤكد رغم وفاته غرقًا: كان سباحًا ماهرًا وغرق في مترين

نعى الفنان حسن يوسف ابنه الفقيد عبد الله حسن يوسف، ورثائه برسالة وداع مُبكية، مؤكدًا أنه سباحًا ماهرًا مما أثار صدمته حينما علم أنه توفى غرقًا.

وحرص عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني على حضور الجنازة لمواساة الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي والوقوف بجانبهما في وفاة ابنهما، وكان أبرز الحضور ميرفت أمين، ومحمد فؤاد، ود. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعفاف شعيب، مجدي كامل وغيرهم الكثيرون.

جنازة ابن حسن يوسف

جنازة ابن حسن يوسف وشمس البارودي

وشيعت قبل قليل جنازة عبد الله حسن يوسف من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، درس الطيران في أوكرانيا ثم حصل على بكالوريوس إعلام في جامعة بيروت.