وزير الطيران المدنى يشهد نهائي بطولة الدورى الممتاز لكرة المينى فوتبول للسيدات

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى نهائي بطولة الدورى الممتاز للسيدات للميني فوتبول والتى أقيمت على ملاعب نادى إيروسبورت(فرع ستار) التابع لوزارة الطيران المدنى والتي نظمها الاتحاد المصري للميني فوتبول، بحضور الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية والاجتماعية والكابتن أحمد سمير رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول والمهندس جمال شعبان مدير عام نادى ستار وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على النشاط الرياضى بنادي إيرو سبورت ولفيف من الشخصيات الرياضية العامة.

وفى ختام الفعاليات، قام الفريق محمد عباس حلمى بتسليم درع الدورى لفريق نادى إيروسبورت والذي فاز على فريق دكرنس في المباراة النهائية هذا وقد تسلم الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة النادى درع دورى البطولة.

وقدم وزير الطيران التهنئة إلى اللاعبات حيث وجه إليهم الشكر على ما بذلوه من أداء متميز خلال فترة البطولة.

,جدير بالذكر أن نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى شهد خلال الفترة الحالية طفرة إنشائية وخدمية فى مختلف القطاعات وفقًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية داخل النادى بما يليق بمكانة العاملين داخل قطاع الطيران المدنى وبما يسهم في وضع النادى فى المكانة اللائقة على المستويين الرياضى والاجتماعي.

وقد أكد الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية ‏أن النادي بفرعيه ( ا ،ب ) شهد خلال الفترة الحالية أعمال تطوير مستمرة وصيانة شاملة لجميع المرافق بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كافة المستويات هذا بالإضافة إلي حرص المجلس على اعتماد كافة المخططات للمنشآت الجديدة والبدء فيها على أرض الواقع بما يضمن تحسين وتقديم أعلى جودة من ‏الخدمات المقدمة لأعضاء النادي بفرعيه (أ) و(ستار) حتى تصبح نوادي إيروسبورت وجهة مفضلة للسادة الأعضاء ‏وأسرهم للاستمتاع بالخدمات وممارسة الأعضاء مختلف الرياضات من خلال توفير العديد من الأكاديميات الرياضية تحت ‏إشراف نخبة من المدربين من ذوي الخبرة فى هذا الشان.

وأضاف عبدالله أن خطة التطوير والصيانة شملت أعمال إحلال وتجديد أرضية ملعب كرة القدم الرئيسى، وأعمال الإضاءة وصيانة النجيل الصناعي الخماسية وصالة الجمباز و حمامات السباحة والمناطق الترفيهية الخاصة بالأطفال بالإضافة إلى تجديد التراس العلوي للمبني الاجتماعي والداخلى وتزويده بعدد كبير من المقاعد بالصالة، علاوة على القيام بعمليات الصيانة الشاملة لوحدة التكييف المركزي بالمبنى. كما وفرت الإدارة شاشات لعرض المباريات فضلا عن تجديد دورات المياة والمساحات الخضراء بفرعي النادي.

كما قام المسئولون في النادي بتنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والفعاليات المتنوعة في المناسبات المختلفة ومن بينها تنظيم ندوة دينية كما استضاف النادى خلال الفترة الماضية العديد من البطولات والفرق فى مختلف الرياضات وأشار إلى أن التطوير والأعمال التي تمت داخل النادى كان لها آثار إيجابية فى تنوع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات وارتفاع أعداد الأعضاء من خارج قطاع الطيران.