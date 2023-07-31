تخلصي من جميع مشاكل بشرتك بماسكات الخميرة السحرية

تساعد الخميرة في تحسين جهاز المناعة، وزيادة الطاقة لدى الفرد، كما تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض بما فيها السكري وأمراض القلب، وإضافًة لذلك، فالخميرة لها دور كبير وفعال في تقليل علامات التقدم في السن على البشرة، لاسيما التجاعيد والخطوط الدقيقة، وشد الجلد المترهل، لذا نقدم لك ماسكات مختلفة من الخميرة حسب مشكلة بشرتك.

ماسك الخميرة

ماسكات الخميرة لعلاج مشاكل البشرة

للتخلص من البثور وحَب الشباب:

اخلطي ملعقة كبيرة من كلٍّ من الخميرة والعسل الطبيعي واللبن الزبادي والقليل من عصير الليمون الطازج، قومي بتحريك الخليط إلى أن تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.. طبّقي العجينة على بشرة وجهك، مع الحرص على تدليكها بأطراف أصابعك وبشكل هادئ جداً، وذلك لمدة نصف ساعة، ثم انتظري إلى أن تجف المكونات تماماً، بعدها اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطّفيه بالماء الدافئ.

لتبييض وتفتيح البشرة:

امزجي نصف ملعقة صغيرة من الخميرة، وملعقة كبيرة العسل، ونصف ملعقة صغيرة البايكنغ باودر في شكل جيد.. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبّقيها على بشرة وجهك، مع تدليكها بهدوء، واتركيها مدة عشر دقائق.. بعدها، اشطفي وجهك جيداً بالماء البارد حتى إزالة كافة الرواسب عنه.

لشد البشرة:

امزجي نصف ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وحين تصبح المكونات متجانسة، طبّقيها على بشرة وجهك، مع تدليكها بهدوء باستخدام أطراف أصابعك.. اتركي الخلطة على بشرة وجهك مدة عشر دقائق.. بعدها، نظّفي وجهك بالغسول الملائم، واشطفيه بالماء البارد.