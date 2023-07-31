السلطات السنغالية تعتقل الصحفى الاستقصائي باب على انيانع
أعتقلت السلطات السنغالية، الصحفى الأستقصائي باب على انيانع، بتهمة التحريض علي التمرد والعصيان المدنى.
غرد الصحفي الاستقصائي باب آل نياغ، منذ يومين عبر تويتر، إنه القوات الأمنية في قسم المباحث الجنائية، استدعته.
خرج الآلاف المواطنين في السنغال، للدفاع عن عثمان سونكو الشاب الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، دفاعًا عنه عقب صدور قرار بحبسه لمدة عامين، بتهمة التحريض الشباب ضد النظام.
شهدت دولة السنغال، يوم الخميس الماضي، أعمال عنف وشغب في شوارع العاصمة داكار، بعد إصدار حكم ضد الزعيم السنغالي عثمان سونكو بتهمة “إفساد الشباب”.
ودعا سونكو عديدة، للقيام بـ"الثورة"، لتغيير نظام الحكم في البلاد، عقب الفساد الذى اكتشفه خلال فترة عمله في المالية.
تحول الشاب الأربعين بايقونة سياسية نظرًا للوقوفه ضد الفساد، حسبمًا ذكرت المواقع العالمية، مما أطلق عليه بـ"الرجل النظيف"، للمواقفه المتعددة ضد الفساد والاختلاس المالية المنتشرة في عدة مؤسسات.
تستعرض “بوابة الوفد” إنفواجراف عن عثمان سونكو الشاب السنغالي الذى أشعل الشارع.
- ولد في 15 يونيو 1974
- تخرج من كلية حقوق جامعة سان لويز 1999.
- عمل كمفتش في المالية والضرائب عام 2001.
- أطلق عليه بـ"الرجل النظيف" لمحاربته الفساد.
- انخرط في العمل النقابي وأسس نقابة مستقبلة لموظفي الضرائب.
- شغل منصب السكرتير الأول للنقابة من 2005 حتي 2012، كشف فساد عديد.
- دعا في خطاباته الشعبية مناهضة االفساد.
- في 2014 انضم لحزب الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة الشهير بحزب "باستيف".
- في عام 2017 فاز بمقعد فى البرلمان السنغالي.
- في 2019 خاض انتخابات الرئاسية وحصل علي نسبة 15.67%، وجاء في المرتبة الثالثة.
- واختطف في2019 بعد رفع شعار "محاربة الفساد والوقوف ضد اختلاس الدولة، وقف بجواره عدد كبير من الشباب.
- في 2021 اتهم بالاغتصاب واتحبس، خرج الآلاف في الشارع وخرج من السجن.