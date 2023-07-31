عاجل
للناجحات في الثانوية العامة.. طرق اختيار ملابس الجامعة لحظات أليمة بين حسن يوسف وجثمان ابنه (صور) اكتشاف فيروس جديد على هيئة حيوانات.. أسرار العالم الخفي من الكوكب
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صفوت عبدالحميد: نرحب بترشح الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية

صفوت عبدالحميد
صفوت عبدالحميد

 أكد صفوت عبدالحميد، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة للوفد ببورسعيد، أنه يؤيد دخول الوفد الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تأتى فى ظل محاولات الوفد وتضحياته وتضحيات رجاله المستمرة لإعادة الحياة والمشاركة السياسية فى الشارع المصرى. 

وفد بورسعيد يرحب بإعلان ترشح د. عبد السند يمامة لانتخابات الرئاسة:

 

 وقال عضو الهيئة العليا، ورئيس اللجنة العامة للوفد ببورسعيد: "إننا نرحب بإعلان ترشح الدكتور عبدالسند يمامة مرشحًا للحزب وندعمه ونأمل أن تكون منافسة حزبية حقيقية تشارك فيها جميع الأحزاب المصرية بمرشحين وبرامج حقيقية تطرح حلولًا جديدة للمشكلات التى تعانى منها مصر وخاصة المشكلة الاقتصادية وأن يتنافس أعضاء وقيادات الأحزاب لنشر الفكر السياسي والواقعى بين الناس لتخرج الناس من الإحباط إلى الأمل فى غدٍ أفضل".

الجريدة الورقية