3 تريليون مشاهدة لمحتوى الألعاب على تيك توك في عام 2022

شهد عالم الألعاب طفرة غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، حيث تطورت طرق مشاركة وابتكار وتواصل مستخدمي المنصات الرقمية مع بعضهم البعض من خلال الألعاب، وتتصدر منصة تيك توك هذه الطفرة، حيث شهدت ازدهارًا استثنائيًا في عدد محبي الألعاب العام الماضي، والذين يتشاركون شغفهم للألعاب.

لقد أصبحت تيك توك المنصة المفضلة للاعبين للتواصل والإبداع وتحديد الاتجاهات، بما في ذلك اكتشاف الألعاب الجديدة ومشاركة الخبرات، وبفضل العدد المذهل للمشاهدات والذي وصل إلى 3 تريليون مشاهدة حول العالم لمحتوى الألعاب في عام 2022 على المنصة، تحولت تيك توك إلى مركز عالمي يتواصل من خلاله جماهير متنوعة من خلال شغفهم المشترك ليكونوا مجتمعًا عالميًا واسعًا للغاية.

ولا يقتصر الأمر على اللاعبين المتحمسين للاستمتاع بكل المرح، فقد أظهرت دراسة خاصة بالألعاب أجريت من قبل شركة ماتيريال عام 2021، أن 82% من مستخدمي تيك توك يمارسون ألعابًا لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وقد شهد هاشتاج #GamingOnTikTok في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إقبالًا مذهلًا بعد أن حصل على ما يصل إلى 55.5 مليار مشاهدة حول العالم، حيث حقق ملايين المشاهدات في الإمارات العربية المتحدة ( 81 مليون مشاهدة)، وفي المملكة العربية السعودية (238 مليون مشاهدة)، وفي مصر (81 مليون مشاهدة)، مع مجموعة أخرى من الهاشتاجات الأخرى مثل #MobileGamerNation الذي حصل على 3.6 مليار مشاهدة عالميًا، و25 مليون مشاهدة في الإمارات و227 مليون مشاهدة في المملكة العربية السعودية و287 مليون مشاهدة في مصر، وكذلك هاشتاج #WhatToPlay الذي حصل على 1.3 مليار مشاهدة عالميًا، و665 ألف مشاهدة في الإمارات و1.2 مشاهدة مليون في المملكة العربية السعودية و662 ألف مشاهدة في مصر، لتصبح تيك توك ملاذًا للاعبين الذين يبحثون عن أهم الألعاب والتوصيات والنصائح.





ولا يقتصر الأمر فقط على توصيات أصدقائك أثناء ممارسة إحدى ألعابك المفضلة، فبفضل الخصائص الجديدة التي أضافتها منصة تيك توك أصبح بإمكانك مشاركة المرح مع أصدقائك المبدعين.

قال محمد حرب، رئيس قسم الرياضة والألعاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك: "مجتمع اللعب على تيك توك نابض بالحياة، حيث يتعاون ويتفاعل اللاعبون المتحمسون، ويتبادلون التوصيات والمراجعات وتجارب اللعب والتفاعلات من مختلف ألعاب الفيديو، بما في ذلك ألعاب الأكشن والرياضات الإلكترونية والعالم المفتوح وألعاب الهواتف المحمولة".

ولا يمكن إنكار تأثير تيك توك على استكشاف الألعاب الجديدة. فوفقًا للبيانات التسويقيّة، ودراسة الترفيه العالمية (مجتمع الألعاب) 2021 ، التي أجرتها شركة ماتيريال، قام 41% من المستخدمين بتحميل لعبة مميزة بعد رؤية محتوى الألعاب على تيك توك، وقام 36% بعملية شراء متعلقة بالألعاب. وليس هذا فقط، بل وفقاَ لتقرير What's Next لعام 2023 الخاص بالألعاب الذي أعدته المنصة، أعرب 70% من جمهور تيك توك عن شعورهم بارتباط أعمق مع الأشخاص الذين يتفاعلون معهم على تيك توك مقارنة بالمنصات الأخرى.

لذلك فإن العثور على مجتمع خاص بالألعاب أصبح أسهل من أي وقت مضى، فكل ما يلزم هو متابعة الهاشتاجات ذات الصلة للتواصل مع الآخرين الذين يشاركونك نفس الشغف أو يرغبون في المشاركة في المرح، وهو ما يضع تعريفًا جديدًا للترفيه والألعاب خاصة وأن المحتوى المتعلق بالألعاب على المنصة ليس مجرد عرض لأسلوب اللعب، بل هو بوابة لاكتشاف ألعاب جديدة، وتجربة تنسيقات جديدة، والتعرف على المبدعين واللاعبين.

وقد أطلقت منصة تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أول بطولة ألعاب إلكترونية تنظمها على الإطلاق، في إطار التزامها المتواصل تجاه اللاعبين ومجتمع الألعاب. حيث شارك أفضل 16 فريقًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حدث مثير استمر على مدار يومي 23 و24 يونيو، وأظهرت هذه الفرق مهاراتها في لعبة PUBG الشهيرة، حيث تنافسوا على جائزة مالية كبيرة، وتم بث المنافسات مباشرة على منصة تيك توك فقط، مما سمح للجماهير بالاستمتاع بمشاهدة لقطات اللعب المليئة بالحماسة مباشرةً، وتم تعزيز التجربة بوجود معلقين محترفين قدموا تحليلًا وتعليقًا فوريًا، مما خلق تجربة مشاهدة ممتعة وشيقة، وحقق الحدث 132 مليون مشاهدة عبر هاشتاج #GamingOnTikTok خلال يومين فقط.

تلعب تيك توك دور القوة الإبداعية، حيث تمزج بسلاسة بين الألعاب والترفيه، كما تمكّن مجتمع المبدعين من تجربة محتوى الألعاب، حيث يحوّل صانعو الأفلام على تيك توك ألعابهم المفضلة إلى أفلام، ويعرض الطهاة نماذج مبتكرة لشخصيات الألعاب من خلال فن الطبخ، كما تمتلك المنصة قدرة فريدة على الإلهام وخلق منصة عادلة للمستخدمين من مختلف الخلفيات من خلال الاهتمامات المشتركة، مما أدى إلى وجود مجتمع نابض بالحياة لعشاق الألعاب.

إن اجتماع الألعاب وتيك توك يخلق تحالفًا قويًا يقوم بثورة في عالم الترفيه، ويقدم عصرًا جديدًا من التجارب المرتكزة على الألعاب، مما يجمع العلامات التجارية والمبدعين لبناء مجتمعات صادقة وتجارب مبتكرة، ليستمر دور تيك توك كمنصة تعيد تعريف مفهوم الترفيه.